Eerste werkdag om nooit te vergeten: Pool fietst op snelweg naar zijn werk

Automobilisten op de A15 keken vandaag raar op: er reed een fietser over de snelweg in Gelderland.

Volgens een wijkagent ging het om een Poolse man, die vanuit Tiel op weg was naar zijn werk in Geldermalsen. De Pool had vandaag zijn eerste werkdag.

Borden gevolgd

“Hij was hier niet bekend en had de borden maar gevolgd!”, schrijft de wijkagent op Instagram. Toen de politie aankwam, was de man door andere mensen al aan de kant van de weg gezet. De diender sluit het bericht af met de hashtag #nietslim