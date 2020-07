Het RIVM is per 1 juli gestopt met het geven van dagelijkse updates over het coronavirus. In plaats daarvan gebeurt dat nu eens per zeven dagen. Uit de eerste wekelijkse corona-update blijkt dat er de afgelopen week 19 nieuwe coronadoden zijn gemeld.

Sinds 1 juli zijn 7 mensen overleden. De andere 12 ‘nieuwe doden’ zijn eerder gestorven, maar dat is pas in de afgelopen zeven dagen doorgegeven aan het RIVM. Zo bleken nog eens 3 mensen te zijn overleden op 2 april. Het totaal voor die dag komt daarmee op 176 sterfgevallen, waarmee het de dodelijkste dag van de uitbraak is.

In totaal is het officiële dodental door het coronavirus gestegen naar 6132. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 9 naar 11.886. In de afgelopen zeven dagen werden 432 mensen positief getest op het coronavirus. Sinds het begin van de uitbraak hebben minstens 50.694 mensen het virus opgelopen.

Werkelijke cijfers coronavirus

Het werkelijke aantal doden door corona ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen is getest. Het RIVM meldt uitsluitend de sterfgevallen van personen die positief zijn getest. Ook het aantal besmettingen ligt om dezelfde reden hoger.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, is half juni mogelijk gestegen tot 1. Dat betekent dat de gemiddelde patiënt één andere persoon besmet. Als het getal hoger is, verspreidt de ziekte zich snel en kan de druk op de zorg toenemen. Is het getal onder de 1, dooft het virus langzaam uit. Omdat er wat tijd tussen besmetting en ziek worden zit, is pas na een paar weken uit te rekenen hoe snel het virus zich verspreid heeft.

