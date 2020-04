Eerste vliegtuig onderweg met Nederlanders die vanwege corona vastzaten in Marokko

De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko met een groep Nederlanders is onderweg naar Nederland. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft dat zondagavond laten weten.

Het gaat om zo’n 300 passagiers, een groep die is samengesteld op basis van urgentie. Zo gaat het onder meer om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. Het toestel van TUI wordt om half één vannacht verwacht op Schiphol.

Op Twitter meldt Blok: “Goed nieuws. De eerste vlucht uit Marokko met gestrande reizigers in urgente situaties is op weg naar NL. Dank aan de Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking.”

Goed nieuws. De eerste vlucht uit Marokko met gestrande reizigers in urgente situaties is op weg naar NL. Dank aan de Marokkaanse autoriteiten voor de samenwerking. We blijven er hard aan werken dat ook de overige reizigers veilig thuiskomen. pic.twitter.com/0GJmbMvxIP

— Stef Blok (@ministerBlok) April 26, 2020