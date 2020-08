Al 2,2 miljoen euro binnen op Giro555 voor slachtoffers Beiroet

De nationale actie voor de slachtoffers van de zware explosie in Beiroet heeft binnen drie dagen uur zeker 2,2 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt maandag uit een eerste tussenstand van Giro555.

Een mooie eerste tussenstand!🎉 Hiermee kunnen we de slachtoffers van de explosie in #Beiroet helpen. Maar meer hulp is nodig voor: voedsel, onderdak en psychosociale steun. Help je ook? Geef nu. 👉https://t.co/X3PXKCGKt8 pic.twitter.com/6ksEJmMaol — Giro555 (@Giro555) August 10, 2020

In de haven van de Libanese hoofdstad ontplofte dinsdagmiddag een opslagplaats waar tonnen aan explosief ammoniumnitraat lagen opgeslagen. Bij de ramp kwamen zeker 158 mensen om, waaronder de vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Beiroet. Verder raakten duizenden mensen gewond.

De explosie zou een krater van 43 meter diep hebben geslagen, de gevolgen daarvan in en rond de haven zijn kolossaal. De schade aan de stad loopt in de miljarden euro’s. Honderdduizenden inwoners zijn dakloos geworden door de ramp.

Enorme hulpvraag

Volgens de samenwerkende hulporganisaties is de hulpvraag enorm in Beiroet. De gezondheidszorg kan de hulpverlening nauwelijks aan en was al overbelast als gevolg van de coronacrisis. De hulporganisaties zijn zelf, of via lokale partners, in de stad aanwezig. Zij bieden directe noodhulp, zoals ambulancevervoer en medische zorg. Ook helpen ze bij het zoeken naar slachtoffers.

Sinds vrijdagavond zendt Giro555 speciale filmpjes uit op radio, televisie en sociale media.

