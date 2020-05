De eerste officiële zomerse dag van het jaar is een feit. In De Bilt steeg de temperatuur donderdagmiddag om 14:40 uur tot 25 graden. Daarmee is het eerste zomerse dag sinds 22 september vorig jaar, meldt Weer.nl. Op 8 april en 8 mei werd de 25 graden nét niet aangetikt.

In het Zeeuwse Westdorpe is het momenteel het warmst, met een temperatuur van 27,1 graden. Maar het lijkt deze Hemelvaartsdag op meer plekken in Nederland wel zomer, met op grote schaal temperaturen tussen de 25 en 29 graden. Mogelijk wordt in Noord-Brabant of Limburg de tropische 30 graden aangetikt, wat direct ook de eerste lokale tropische dag van 2020 zou betekenen.

Warmste Hemelvaartsdag van deze eeuw

Daarnaast is deze dag één van de warmste Hemelvaartsdagen ooit en de warmste uit deze eeuw. Alleen op de Waddeneilanden is het met 22 graden net iets koeler dan in de rest van het land.

In de avond en aankomende nacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het belooft een vrij zwoele nacht te worden met minimumtemperaturen tussen de 11 graden en 17 graden. In de grotere steden zakt het kwik niet onder de 15 graden.

Ook morgen nog warm

Vrijdag krijgen we te maken met een mix van vrij veel wolkenvelden en zonnige perioden. In de loop van de ochtend is kans op een lokaal buitje, in de middag ontstaan vooral in het noorden een paar stevigere buien, mogelijk met een klap onweer.

Het wordt opnieuw een warme dag met temperaturen tussen de 20 en 23 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Door de hogere luchtvochtigheid voelt het warmer aan. In de loop van de dag draait de wind en gaat het vooral aan zee harder waaien. Vanuit het westen koelt het ‘s middags af en zakt de temperatuur aan zee al snel onder de 20 graden.

Tijdelijk frisser

In het weekend gaat de temperatuur tijdelijk naar beneden, maar blijft het grotendeels droog. Alleen zaterdagochtend kan wat regen vallen. Er waait dan een stevige westelijke tot zuidwestelijke wind, maar de zon komt er weer goed door en dat geldt vooral voor zondag.

Later op zondag volgt in het noorden opnieuw meer bewolking en valt lokaal wat regen of een bui. Het is van noordwest naar zuidoost 16 tot 20 graden, normale temperaturen voor eind mei. Na het weekend keert het zomerweer waarschijnlijk terug.