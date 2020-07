Eindelijk: eerste officiële zomerse dag in juli een feit

Voor het eerst in juli is de temperatuur hoger dan 25 graden. In De Bilt werd het zaterdag 25,8 graden, daarmee is er sprake van een eerste officiële zomerse dag deze maand.

In Limburg werd het nog iets warmer; in Arcen is zaterdag 27,8 graden gemeten, meldt Weer.nl. Op 13 juli werd het ook al zomers warm in Limburg, toen liep de temperatuur op tot 26 graden.

Normaal telt heel juli 9 dagen waarbij het 25 graden of warmer is. De komende dagen heeft juli dus nog wat zomerweer in te halen.

Zomerweekend

Zonaanbidders kunnen zondag in het zuiden en oosten nog even genieten van het zomerweer, maar in het noorden en westen valt het wat tegen. Daar neemt de bewolking toe en kan in het noordwesten wat regen vallen. Daarnaast steekt er een frisse noordwestenwind op en stijgt de temperatuur naar 19 graden op Vlieland. Langs de westelijke stranden wordt het 20 tot 23 graden.

In het oosten en zuiden is het wel nog even zomerweer. De zon schijnt en wordt afgewisseld met wolkenvelden en enkele stapelwolken. In Limburg worden opnieuw temperaturen verwacht van 28 graden.

In het oosten van Brabant en de Achterhoek en Twente wordt ruim 25 graden verwacht. Ook in het zuidwesten, midden en noordoosten wordt het rond de 25 graden, maar koelt het ‘s middags snel af.

