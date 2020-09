Eerste nachtvorst sinds zomer is een feit: -1,3 graden

Dit weekend mag dan de boeken in gaan als het laatste zomerse weekend van 2020, in de avond en nacht koelt het verraderlijk snel af. In de nacht van zaterdag op zondag werd zelfs de eerste nachtvorst sinds de zomer gemeten. Bij weerstation Twente daalde de temperatuur aan de grond naar -1,3 graden.

Gemiddeld daalt het kwik rond 12 september al onder nul, dus de nachtvorst laat zich dit jaar pas laat zien. Dat komt vooral door een noordoostenwind die droge lucht aanvoert vanaf ScandinaviĆ«. Hierdoor zijn temperaturen onder de vijf graden mogelijk en “kan het kwik flirten met het vriespunt”, aldus Weer.nl.

Typisch herfstweer

Volgens Weer.nl zijn de enorme temperatuurverschillen die we deze week meemaken typerend voor de herfst. Afgelopen dinsdag noteerden we nog een recordhitte van 35,1 graden in Gilze-Rijen. Maar de eerder genoemde wind blaast het kwik zonder pardon 35 graden omlaag.

Andersom komt overigens ook weleens voor. Begin september 2018 vroor het regelmatig in de nacht. Maar door een draaiing van de wind steeg de temperatuur midden oktober plots weer tot zomerse waarden van boven de 26 graden.