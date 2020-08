Eerste landelijke hittegolf van het jaar is eindelijk daar

Je voelde het waarschijnlijk al aan je (kokende) water, de dag die je wist dat zou komen is daar. De eerste landelijke hittegolf van 2020 is officieel een feit. Dat meldt Weer.nl.

Lees ook: Hittegolf in Zuid-Nederland officieel een feit

Vijf dagen met temperaturen van 25 graden of hoger, waarvan drie dagen met tropische waarden van boven de dertig graden. Dat is ervoor nodig om een landelijke hittegolf officieel te maken. Vanochtend tikte het kwik in De Bilt voor de vijfde dag op rij de 25 graden aan. En dat was het laatste zetje dat nodig was.

Lees ook: Vitens: douche kort en vul geen zwembad, anders valt waterdruk weg

Heetste hittegolf ooit

Het is de 29e officiële hittegolf, meldt Weer.nl. De vorige eeuw telde er 16 en deze eeuw nu al 13. De heetste hittegolf was die van juli 2019. In De Bilt werd tijdens deze hittegolf een hoogste maximumtemperatuur gemeten van 37,5 graden gemeten en dit was bijna twee graden hoger dan het oude absolute temperatuurrecord dat werd gemeten in de hittegolven van 2006 en 2018.

Door de opwarming van het klimaat is de verwachting dat de hittegolven in ons land langer zullen duren en steeds heter worden. Het is wachten tot het lengterecord uit 1975 wordt verbroken. In 2018 gebeurde dat al bijna. Dit jaar lijkt de hittegolf circa 11 dagen te duren, maar zeker is dat nog niet.

Temperatuur zondag ietsje milder

Vandaag is het een fractie minder heet dan gisteren, maar de lucht wordt wel vochtiger waardoor het broeierig aanvoelt. De broeierige hitte houdt komende week aan, maar de kans op (onweers)buien neemt toe.

Later meer.