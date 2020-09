Er is een goede kans dat we aan het eind van de week te maken krijgen met de eerste echte herfststorm van het jaar. Vrijdagochtend ontstaat boven de Noordzee een stormdepressie die in de namiddag en avond aan land komt in Zeeland en mogelijk Zuid-Holland.

Aan de kust zorgt dit voor een noordwesterstorm met zware tot zeer zware windstoten tot 120 kilometer per uur. Het kan ook voor hoog water zorgen, schrijft Weer.nl.

De dag begint vrijdag nog rustig waarbij de zon wordt afgewisseld door wolken. Aan de kust kan het wel flink onweren en regenen. In het noorden en oosten blijft het tot de avond nog rustig en droog. Het wordt zo’n 16 tot 20 graden.

Lees ook: ‘t Is weer voorbij die mooie zomer: temperatuur met 10 graden omlaag

Met bakken uit de lucht

Maar de herfst barst ‘s middags en ‘s avonds echt los in het westen en zuiden van ons land. De westenwind krijgt flink kracht en alsof dat nog niet genoeg is, komt het ook nog eens met bakken uit de lucht in de kustgebieden. Er valt mogelijk zo’n vijftig millimeter regen, normaal gesproken valt dit in een halve maand.

Zeeland en Zuid-Holland gaan het meeste merken van de storm met windkracht 9. Omdat de depressie zich maar langzaam verplaatst, blijft de storm de hele avond en mogelijk de nacht hangen. De storm kan dan zelfs toenemen tot windkracht 10. Het KNMI heeft zelfs al code geel afgegeven. In Zeeland kan het water flink hoog komen te staan door een stormvloed. Het water wordt door de storm richting Het Kanaal opgestuwd. Daardoor is er kans op verhoogde waterstanden.

Rustiger weekend

Het weekend verloopt dan minder stormachtig. In de ochtend kan het aan zee nog stormachtig zijn, maar het neemt langzaam af. Een windje blijft er wel staan met veel buien. De storm trekt dan verder naar Duitsland.