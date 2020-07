Eerste dienst in afgebrande kerk Hoogmade: 'Emotioneel om hier weer te zitten'

Met paraplu’s en regenkleding zaten inwoners van Hoogmade zaterdagmiddag voor het eerst weer in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk nadat die vorig jaar was afgebrand. De kerk heeft door de verwoestende brand geen dak meer en het regende tijdens de dienst flink, maar dat maakte de inwoners niets uit: “Het was een emotionele, maar geweldige eerste dienst.”

Door de brand, die vorig jaar in november woedde, stortte de torenspits in en ging het dak van de kerk in vlammen op. Bij de rooms-katholieke kerk waren werkzaamheden aan de gang. De brand ontstond tijdens het afbranden van de verf.

Emotionele eerste dienst

Volgens Leo van Rijn, voorzitter van de parochiekern Hoogmade en Woubrugge, zegt zaterdag voor de dienst tegen Hart van Nederland dat het ‘dubbel feest’ is. “Voor heel veel mensen is het de eerste keer dat ze weer in de kerk komen na de brand, maar ook na corona. Het is dus dubbel feest”, zegt hij.

Na de dienst hadden de bezoekers inderdaad genoten. “Het is emotioneel om zo’n kerk weer terug te zien. Je hebt meegemaakt hoe de kerk was, en in welke staat die nu is. Dat doet je wel wat”, zegt een bewoner. “Het was heel zwaar om al die brokstukken die als het ware naar beneden zijn gekomen als relikwieën in de kerk te zien liggen.”

Een andere bezoeker laat weten dat hij het een “geweldige” dienst vond. “Mijn zoon zag de torenspits destijds vallen. Het hele dorp stond toen overhoop. Mensen stonden met tranen in hun ogen. Ik heb respect voor de mensen die deze eerste dienst hebben georganiseerd.”

Wordt kerk weer opgebouwd?

Ondanks dat er door de brand niets meer over is van de kerkbanken, konden inwoners van Hoogmade zaterdag de dienst op plastic stoelen bijwonen. Naast de kerkbanken, was ook de preekstoel vorig jaar helemaal afgebrand. Wel is de houten vloer nog redelijk in tact gebleven en is de muur nog stabiel.

Het is nog maar de vraag of de kerk weer helemaal opnieuw wordt opgebouwd. “Het kost wat om de kerk te herbouwen. Maar wij zijn een parochiekern en geen bestuur, en het bestuur moet samen met de bisdom beslissen. Maar wij denken dat we het voor elkaar krijgen. Samen sterk voor een nieuwe kerk.”