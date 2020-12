Eerste coronavaccinatie van Nederland op 8 januari in Veghel

In het Brabantse Veghel wordt op 8 januari de eerste Nederlander ingeënt tegen het coronavirus. De landelijke campagne begint daar. De regionale gezondheidsdienst, GGD Hart voor Brabant, bevestigt dat na berichten van de NOS en Omroep Brabant. De locatie is een voormalig distributiecentrum van een supermarkt aan de Amert.

In de provincie Utrecht begint de vaccinatie “uiterlijk op 11 januari”, aldus de GGD daar. Dat gebeurt in het evenementencomplex Expo Houten. De GGD Rotterdam-Rijnmond wil ook uiterlijk op 11 januari beginnen met vaccineren op Rotterdam The Hague Airport. Op de andere 22 priklocaties verspreid over het land begint de inenting rond 18 januari.

Nederland is het enige land in de Europese Unie dat nog niet is begonnen met de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus.

