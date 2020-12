Eenzame kerst dreigt voor in Cranendonck in beslag genomen Kerstman

Een kerstman in de gemeente Cranendonck dreigt een wel heel eenzame kerst voor de boeg te hebben. De politie nam daar een beeld van de kerstman in beslag, maar van wie is deze goedheiligman?

Volgens de politie is de kans groot dat het beeld is gestolen.

Veilig thuis

Om de rechtmatige eigenaar te lokaliseren, vraagt de politie op Instagram aan hun volgers om het bericht van de opmerkelijke vondst zoveel mogelijk te delen “zodat hij voor de feestdagen weer veilig thuis is”.

De kerstman is aardig hoog en heeft in zijn linkerhand een zak vol met cadeautjes vast. In zijn andere hand heeft hij nog een pakje en houdt hij ook een lantaarn vast.