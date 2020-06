Eendjes steken de weg over op A2 bij Breukelen: twee gewonden

Bij een groot ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam zijn donderdagmiddag twee gewonden gevallen. Het ongeluk zou zijn gebeurd nadat de bestuurders moesten uitwijken voor overstekende eenden.

Dat meldt de politie. Rond 14:45 uur botste een vrachtwagen ter hoogte van de afrit Breukelen op een autoambulance. Kort daarna knalde een andere vrachtwagen op de gebotste vrachtwagen, waar vervolgens ook nog een bestelbus achterop reed.

Net voorbij Breukelen richting Amsterdam (#A2) is een ongeluk gebeurd. Het verkeer gaat hier over één rijstrook. Naar Amsterdam? Volg Arnhem/Hilversum vanaf knp. Oudenrijn 👉 A12, A27, A1. pic.twitter.com/qCrY6kkjjP — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) June 18, 2020

Bestuurder gezocht

De politie is op zoek naar getuigen en dashcambeelden van met name de eerste botsing. Ook is de politie op zoek naar de betrokken bestuurder die moest uitwijken voor de overstekende eendjes.