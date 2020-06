Eendennesten met stenen vernield in Alphen, moedereenden gevlucht

Medewerkers van de dierenambulance in Alphen aan den Rijn zijn woest. Een onverlaat of onverlaten hebben daar twee eendennesten vernield door er stenen op te gooien.

“Wij kunnen met alle wil van de wereld niet begrijpen hoe iemand het in zijn kop haalt om zoiets te doen”, schrijft een medewerker van de dierenambulance op Facebook. In de nesten waren net acht pulletjes uit het ei gekropen.

Eén van de pulletjes is door de stenen om het leven gekomen en twee eieren waren nog aan het uitkomen. De twee moedereenden zijn gevlucht. Medewerkers vonden verderop nog twee eieren waar geen leven meer in zat.

Lees ook: Eieren van broedende zwaan kapotgesmeten: ‘Hartverscheurend!’

Getuigen gezocht

De melding van de vernieling kwam dinsdagochtend om 09:40 binnen, vermoedelijk is het vlak daarvoor gebeurd. De nesten lagen in de Roerdompstraat ter hoogte van de Wielewaalstraat. De dierenambulance hoopt dat mensen die daar rond die tijd iets hebben gezien zich bij hen melden via 06-14328138 of 144. “We gaan er verder geen woorden aan vuil maken, het is denken wij wel duidelijk wat wij hiervan vinden…”