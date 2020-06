Eend Beacky mogelijk gestolen uit de tuin van Annelies: 'Hij kan niet overleven in de natuur'

Annelies Maanders uit het Brabantse Budel-Dorplein moet sinds dinsdagochtend haar eend Beacky missen. Het hok staat plotseling leeg en dat doet haar veel pijn en verdriet. Ze weet bijna zeker dat het dier is gestolen.

Annelies zorgt al jaren voor het dier. Het pijltje werd vijftien jaar geleden in haar buurt gedumpt. Ze nam het eendje onder haar vleugels en bracht hem zelf groot met een warmtelamp. Volgens haar heeft het dier nooit leren vliegen en is het bijna onmogelijk dat Beacky heeft kunnen ontsnappen.

Voetafdruk in hok eend Beacky

Annelies weet zeker dat iemand haar geliefde huisdier in de nacht van maandag op dinsdag heeft meegenomen. “Er staat een voetafdruk in zijn hok die niet van mij is en ik woon alleen. Er zijn ook geen sporen van een gevecht,” vertelt ze aan Omroep Brabant. Naast Beacky heeft Annelies een hond en kat. De huisdieren zijn ook ontregeld door het gemis van hun gevleugelde maatje. Samen waakten de drie over het huis.

Om de eend op te kunnen sporen, heeft Annelies haar Beacky op bijna iedere website voor vermiste dieren aangemeld. Ook is haar oproep op Facebook al meer dan tweeduizend keer gedeeld. Meerdere zoektochten rond weilanden en vijvers hebben vooralsnog niets opgeleverd.

Niet overleven in natuur

Annelies maakt zich veel zorgen: “Ik wil weten hoe het met hem gaat, want hij kan niet overleven in de natuur omdat hij vijftien jaar lang in mijn tuin heeft gezeten, waar hij altijd zijn eten en drinken kreeg,” vertelt ze aan de Brabantse nieuwszender.

Het idee dat haar eend niet meer terugkeert, maakt haar erg verdrietig. “Ik heb nu niet eens afscheid kunnen nemen van hem en dat doet zeer.”