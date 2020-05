4 op de 5 Nederlanders vrezen voor economische gevolgen coronacrisis

Ruim 80 procent van de Nederlanders maakt zich zorgen over de economische gevolgen van de coronacrisis. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Wat vindt Nederland onder meer dan 5.000 mensen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland zit het land in een intelligente lockdown. Evenementen werden verboden, sportevenementen afgelast en onder andere horecagelegenheden mogen niet open. Een flinke klap voor de economie, die veel Nederlanders zelf ook voelen.

Het overgrote deel van de Nederlanders, 51 procent, geeft zich aan zorgen te maken over de economische gevolgen van de coronacrisis. 31 procent van de respondenten geeft zelfs aan grote zorgen te hebben. Slechts 17 procent maakt zich nergens druk om. In totaal deden 5.279 mensen mee aan het onderzoek.

Een meerderheid van de Nederlanders geeft aan dat er voor hen persoonlijk niks is veranderd op financieel gebied, maar dat gaat niet voor iedereen op. Vier procent van de Nederlanders is zijn of haar baan kwijtgeraakt door de coronacrisis, nog eens vijf procent stelt vakantiegeld of -dagen te hebben moeten inleveren. 38 procent verwacht dat hij of zij er in de toekomst nog mee te maken krijgt.

Wat vindt Nederland is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.