Economen keren zich tegen coronabeleid: 'Het doet meer schade dan goed'

Een groep economen, medici en andere deskundigen hebben zich kritisch geuit op het huidige coronabeleid van de Nederlandse overheid. Onder meer oud-CPB-directeur Coen Teulings, economiehoogleraar Barbara Baarsma en universitair docent gezondheidseconomie Eline van den Broek-Altenburg zijn met een manifest gekomen, dat pleit voor het heropenen van de samenleving om groepsimmuniteit op te bouwen, terwijl kwetsbare groepen in quarantaine worden gehouden.

“Er wordt voorbij gegaan aan schade die angst, eenzaamheid en financiële onzekerheid met zich meebrengen,” schrijft Evelien Peeters, die het manifest ook ondertekende. De internist-endocrinoloog van het UMC Utrecht vindt dat het beleid grote nadelen heeft. “Het beleid van de afgelopen maanden doet bewezen meer schade dan goed. Het móet dus anders.”

Mentale zorg

Het manifest met de titel ‘Herstel NL’ heeft kritiek op het beleid, dat enkel gericht is op het zoveel mogelijk terugdringen van het coronavirus, maar daarbij te weinig zou kijken naar andere negatieve gevolgen. “Voorbeelden hiervan zijn het te laat stellen van diagnoses die zwaardere behandeling vereisen, met uitgestelde operaties en meer sterfte tot gevolg,” schrijft de groep in het manifest.

Ook zien de economen en medici een aantasting van het algemeen welzijn. “Zoals de toename van onveilige thuissituaties nu mensen vaker thuis zijn, de verslechtering van de positie van

kinderen uit kansarme gezinnen die door afstandsonderwijs nog verder achterop raken, de toename van eenzaamheid onder ouderen die geen bezoek mogen ontvangen in het verpleeghuis (en de angst hiervoor bij familieleden), de toename van werkenden die hun baan verliezen en langdurig werkloos worden en de toename van jongeren die hun perspectief op studies en stages stevig zien verslechteren.” Hierdoor zouden de zorgkosten alleen maar hoger worden, onder meer door toenemende vraag naar mentale gezondheidszorg en jeugdzorg.

Groepsimmuniteit

“De afgelopen maanden lijkt het beleid steeds meer gericht geraakt op het weren van het virus bij alle Nederlanders,” staat in het manifest. “Het succes van dit beleid wordt daarmee onder meer gemeten aan het aantal positieve PCR-test uitslagen per dag.” Omdat het virus hiermee niet succesvol is verslagen vindt de groep dat de strijd ook niet meer te winnen is. “Het coronavirus zal ons de komende maanden waarschijnlijk niet verlaten.”

Als oplossing stellen de economen en medici dan ook om te richten op het opbouwen van groepsimmuniteit. Maar het duurt mogelijk nog jaren voordat er een voldoende hoeveelheid immuniteit is opgebouwd in de samenleving. Daarom wil de groep dat de overheid gaat kijken naar zogenoemd ‘risicogestuurd beleid’, waarbij mensen in de coronarisicogroepen afgezonderd worden, en de coronamaatregelen niet meer gelden voor de rest van de samenleving.

Tweesporensamenleving niet werkbaar

Volgens minister De Jonge gaat zo’n gescheiden samenleving niet werken. Tijdens de persconferentie van 1 september zei hij dat de groep van mensen in risicogroepen veel te groot is. “Je kunt onmogelijk zeggen van zo’n grote groep dat die in zijn volledigheid af te schermen zou zijn op deze manier.”

Ook zal het volgens hem niet mogelijk zijn om de groepen volledig van elkaar te scheiden. “Jonge mensen gaan ook op bezoek bij opa en oma, gaan ook op bezoek bij een buurman of een buurvrouw. Dus het is natuurlijk niet zo dat het coronavirus blijft in die groep met alleen jongeren. Het is juist zo dat het een aanjagende rol kan spelen in de verspreiding van het virus.”

Toch vindt Herstel NL dat de negatieve effecten te groot zijn ten opzichte van de risico’s. “Erken de extreme herverdeling die het coronabeleid veroorzaakt en repareer deze zoveel mogelijk. Daardoor worden maatregelen niet alleen rechtvaardiger, maar zal er tevens meer maatschappelijk en politiek draagvlak zijn voor noodzakelijke maatregelen.”