De politie is op zoek naar twee daders die dinsdag in Veenendaal de 35-jarige Armando met geweld van zijn e-bike beroofden. De verstandelijk beperkte jongen moest ook zijn mobiele telefoon en portemonnee afstaan. Hij raakte bij de overval gewond aan zijn elleboog en hield er gekneusde ribben aan over. Het is al de derde keer dat Armando werd beroofd van zijn fiets.

Uit zelfbescherming wil Armando zijn verhaal liever niet herkenbaar in beeld vertellen. Zijn moeder Catrien Hoogendoorn staat hem bij. “Het is zo erg dat hij nu ook zo angstig is. Straks wordt het eerder donker en hij moet toch op de fiets naar zijn werk”, laat ze weten aan Hart van Nederland.

Scherp voorwerp

Armando fietste dinsdagochtend naar zijn werk, toen hij opeens van zijn fiets werd getrokken. Onder bedreiging van een scherp voorwerp werden zijn zakken leeggehaald. Vervolgens gingen de twee laffe daders er op zijn knalrode fiets met zwarte fietstassen vandoor. “We hebben meteen zijn telefoon geblokkeerd. Gelukkig had hij geen bankpasje bij zich”, vertelt Catrien.

Armando is groot fan van het Italiaanse race- en automerk Ferrari. Zijn fiets had dezelfde rode kleur en ze hadden net bijpassende fietstassen besteld. Hij heeft jaren voor de fiets gespaard en was er juist ontzettend blij mee. Het is nu aan de verzekeraar of de fiets wordt vergoed. “Daar zijn we nu mee bezig. Je moet bij diefstal van een e-bike twee sleutels kunnen laten zien, maar dat is in dit geval natuurlijk niet mogelijk. We hebben een aangifte van de politie, dus ik denk dat het wel goed zal komen.”

Beer van de politie

Hoe erg ze de gebeurtenis ook vindt, de moeder van Armando is vol lof over het optreden van de hulpdiensten. “Van de politie heeft hij een beer gekregen. Die agenten hebben echt heel goed gehandeld.” Ook de mensen van zorginstelling ‘s Heerenloo krijgen een dikke pluim over hoe ze hebben gehandeld, want de schrik was natuurlijk erg groot bij Armando.

De komende tijd moet duidelijk worden hoe groot de impact precies is. “Hij heeft de hele nacht gehuild”, vertelt Catrien. “Maar hij wil zich ook flink houden en zich niet bang laten maken. Zijn vrienden in de werkplaats zullen hem goed opvangen.”

Signalement

Volgens de politie zijn de straatrovers twee licht- of donkergetinte mannen, met zwarte of donkerblauwe kleding en donkere Adidas-schoenen. Allebei waren ze ongeveer 1.80 meter lang met een fors postuur en droegen ze een capuchon. Ze spraken Nederlands met een onbekend buitenlands accent.