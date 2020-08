Op de Dam in Amsterdam heeft burgerorganisatie Containment Nu! donderdagavond een wake gehouden voor coronaslachtoffers. Enkele tientallen mensen hielden 2 minuten stilte en staken duizenden kaarsjes aan onder de noemer ‘Steek een kaarsje aan, niet een ander’.

De bedoeling was om meer dan 10.000 waxinelichtjes te laten branden. Maar de wind gooide roet in het eten en veel kaarsjes bleven korter branden dan verwacht, zegt een woordvoerder van Containment Nu!.

De burgerorganisatie herdenkt met de actie Nederlanders die zijn overleden als gevolg van het coronavirus. “Dit zijn mensen die in de meeste gevallen nog jaren te leven hadden en vaak in afwezigheid van hun geliefden moesten overlijden. Schattingen, ook van de overheid, gaan uit van 10.000 à 15.000 Covid-doden.”

‘Overheid moet meer doen’

De organisatie denkt dat de overheid nog veel meer kan doen om mensen beter te beschermen. ”Veel burgers willen en doen graag hun best om het virus zoveel mogelijk te beperken. Maar wij kunnen als burgers niet zorgen voor afspraken over ventilatie van schoolgebouwen of dergelijke problemen.”

Het is een van de voorbeelden die de organisatie noemt. ”Een ander voorbeeld wat beter kan is het laten testen, ”dat zou op veel meer locaties en sneller moeten kunnen”, zegt de woordvoerder verder. Daarnaast moeten ook ‘verdachte gevallen’ zónder symptomen getest kunnen worden.”

Waarschuwing voor de toekomst

Containment Nu! vraagt verder aandacht voor de Nederlanders in risicogroepen, die zich vaak gedwongen voelen zichzelf sociaal te isoleren. Ook is de wake bedoeld als waarschuwing voor de toekomst. “De in ons land genomen controlemaatregelen zijn op vele aspecten minder intensief dan in landen als Duitsland, Taiwan en Noorwegen, waar aanzienlijk minder sterfte is en waar een tweede golf vooralsnog uitblijft.”

ANP / Redactie