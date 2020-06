Jan vindt duizenden gestolen AliExpress-pakketjes op parkeerterrein

Jan van der Kraan uit Sittard deed een wel heel bijzondere vondst. Hij vond op een parkeerterrein in Luik duizenden pakketjes van AliExpress, bestemd voor Nederlandse klanten.

Op een verlaten parkeerterrein zag hij een enorme hoop spullen bij een vrachtwagentrailer. “Daar stonden vier Roemenen bij met handschoenen aan, die meteen wegrenden toen ze ons en onze camera’s zagen”, vertelt Jan. Eenmaal dichterbij zag hij dat het zeil van de trailer was opengesneden en overal verspreid opengemaakte pakketjes lagen.

Jan is ‘urban explorer’, wat wil zeggen dat hij bijzondere en/of niet openbaar toegankelijke locaties verkent en daar video’s en foto’s maakt. Deze bijzondere ontdekking deed hij op een oersaaie locatie tijdens een ‘exploration’ in Luik.

Politie gebeld

Hij maakte opnames van zijn megavondst. Waar ook zeer persoonlijke spullen als fotocollages en handdoeken met familiefoto’s op te zien zijn. Jan hoopt dat mensen die persoonlijke bestellingen herkennen en stappen ondernemen. Van de politie hoeven ze weinig te verwachten, net als van AliExpress waarschijnlijk. “Ik had de politie in Luik gebeld maar ik kan geen Frans dus ze begrepen me niet zo goed”, zegt Jan. “Toen heb ik de politie van het naastgelegen Riemst (gemeente in het zuidoosten van de provincie Limburg in België, red.) gebeld, maar zij konden niets doen omdat Riemst niet zoals Luik in Wallonië ligt. Dus tja.”

‘Kijk, je zonnebril!’

Mensen die zichzelf of hun familie op de fotoafdrukken herkennen hebben zich nog niet gemeld, maar wel laten andere klanten van AliExpress op Facebook massaal van zich horen. Verdwenen pakketjes van de Chinese gigant zijn kennelijk schering en inslag en de videobeelden van Jan’s vondst stemmen bepaald niet hoopgevend. “Kijk, hier zijn mijn pakketjes gebleven…”, is een veelgemaakte opmerking onder Jan’s video’s. “John, ik heb je zonnebril gevonden”, grapt een ander.

Klanten die door deze situatie menen gedupeerd te zijn, hebben na het plaatsen van een bestelling zestig dagen de tijd om een geschil te openen. AliExpress is dan verplicht deze situatie op te lossen. Kijk hier voor meer informatie.

Beeld: Jan van der Kraan