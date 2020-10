In de buurt van het Duitse Goch is vandaag een 58-jarige Nederlander gearresteerd die daar een sekte zou leiden. Bij de inval werd een 25-jarige vrouw bevrijd die door de sekteleider tegen haar zin werd vastgehouden op het terrein.

De inval vond plaats op het terrein van een voormalig klooster en volgens de Rheinische Post. De politie ging op onderzoek uit omdat ze het vermoeden hadden dat de vrouw daar werd vast gehouden. Bij de inval stuitten ze op de sekteleider.

Tien kinderen

Het klooster waar de sekte zich bevindt, ligt niet ver van de Nederlandse grens, ten oosten van Gennep. Een woordvoerder van justitie bevestigt dat het inderdaad om een sekte gaat. Eerder woonde de gemeenschap Orde der Transformanten er, maar het is niet bekend of het nu om hen gaat. In het klooster waren 54 mensen aanwezig, onder wie tien kinderen. Hoeveel van hen daadwerkelijk aangesloten zijn bij de sekte is onduidelijk, omdat er ook een evenementenbedrijf en een café op het terrein gevestigd zijn. De politie onderzoekt dit.

