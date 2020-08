Drukte bij stranden, strandgemeenten roepen op om niet meer (met de auto) te komen

Met het heerlijke weer kan het natuurlijk niet uitblijven dat veel mensen thuisblijven. Veel mensen kiezen donderdagmiddag voor een uitstapje naar het strand. Strandgemeenten zien het donderdagmiddag drukker worden en waarschuwen mensen die nu nog met de auto willen komen.

De Zuid-Hollandse gemeente Katwijk roept op Twitter op om zelfs helemaal niet meer naar het strand te komen. ”Het wordt momenteel te druk in Katwijk. Daarom roepen wij iedereen op om vandaag niet meer naar Katwijk te komen.”

‘Kom niet meer (met de auto)’

Ook in Bloemendaal en Zandvoort is het al erg druk. De gemeente Bloemendaal waarschuwt dat de parkeerterreinen vol zijn. Ook op de stations en in de treinen is het erg druk. “Afstand houden is lastig”, twittert de gemeente.

Het is druk in Zandvoort en Bloemendaal aan Zee. Hierdoor lastig om 1,5 m afstand te houden waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Toch naar het strand? Houd rekening met volle parkeerplaatsen en drukte in de trein en op station. Geldt ook voor terugreis. — Gemeente Bloemendaal (@bloemendaaltwit) August 6, 2020

Om iets over 13.00 uur weet de ANWB te melden dat alle parkeerplaatsen aan het strand van de twee badplaatsen allemaal bezet zijn. Voor mensen die toch nog op het strand willen liggen hebben zij een tip: ”Ons advies: Kom op de fiets.”

gem_beverwijk: Het is mooi weer 🌞 Dat betekent dat veel mensen naar het strand van Wijk aan Zee gaan ⛱

Ons advies: kom op de fiets 🚲

Dorpsweide vol? Dan wordt de toegangsweg voor auto's afgesloten ❌🚗 — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) August 6, 2020

De gemeente Noordwijk laat via Twitter weten dat alle gemeentelijke parkeerplaatsen vol zijn en verzoekt strandgangers op de fiets te komen en de strandopgangen vrij te houden. Op de naar de boulevard van Scheveningen worden strandgangers begroet door verkeersborden met daarop te tekst: ‘P vol’. Er worden extra handhavers en boa’s ingezet om het verkeer te handhaven en mogelijke overlast te beperken.

Ook bij Hoek van Holland is het druk. Ook daar is er geen vrije parkeerplaats meer te zien. De gemeente Rotterdam raadt aan om met de fiets of het openbaar vervoer te komen. Volgens de gemeente is er nog wel voldoende plek op de strand.

De parkeerplaatsen bij het strand van @Hoek_v_Holland zijn vol! Kom met de fiets of het openbaar vervoer naar het #strand. Er is nog genoeg plek om te liggen aan de #Rechtestraat aan het strand. Houd 1,5 meter afstand, ook op het strand!#AlleenSamen #Coronavirus — Rotterdam (@rotterdam) August 6, 2020

Bij twee zwemplassen op de Veluwe was donderdagmorgen al het maximum aantal bezoekers bereikt. Zowel recreatiegebied Zeumeren bij Voorthuizen als de Zandenplas bij Nunspeet is gesloten, meldt beheerder Leisurelands. Zwemgebied De Zwarte Dennen bij Staphorst is niet meer per auto bereikbaar. De gemeente stelt voor de komende warme dagen een parkeerverbod in op de toegangswegen naar het gebied.

In Friesland roept de gemeente De Fryske Marren op om rekening te houden met de coronamaatregelen. Wel is er nog voldoende plek aan het water.

Vlissingen sluit weg af voor gemotoriseerd verkeer

De boulevards in Vlissingen gaan vanaf vrijdag ‘s middags en ‘s avonds weer op slot voor gemotoriseerd verkeer. Ook scooters en brommers is het dan verboden, aldus de veiligheidsregio Zeeland. Vlissingen verwacht veel toeristen op de boulevards. Voetgangers en fietsers kunnen onvoldoende afstand van elkaar houden als er ook gemotoriseerd verkeer over de kustwegen mag rijden.

ANP/Redactie