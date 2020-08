Nu al druk op Europese snelwegen: 5 uur extra reistijd voor Slovenië en files in Frankrijk

Vakantiegangers staan op diverse plekken op Europese snelwegen zaterdagmorgen al vroeg in de file. De ANWB meldt dat de A10/11 in Oostenrijk het grootste knelpunt is. Vanaf Salzburg tot aan grens met Slovenië moeten reizigers rekening houden met ruim 5 uur extra reistijd.

Ook op de Franse wegen heeft het verkeer te maken met vertragingen. De wachttijd op de Autoroute du Soleil (A7) in Frankrijk tussen Vienne en Orange is ongeveer 2,5 uur. “Wel is opvallend dat er van Marseille tot aan de Spaanse grens geen files zijn”, aldus een ANWB-woordvoerder. “Dat is andere jaren wel het geval.” Op de A10 richting Bordeaux heeft het verkeer 2,5 uur vertraging.

Adriatische kust

Voor vakantiegangers die op weg zijn naar Italië is de wachttijd in Zwitserland voor de Gotthardtunnel ongeveer 1 uur. In Italië is er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust. Op de A1 van Milaan naar Modena moeten reizigers rekening houden met een uur langere reistijd.

Het is in Frankrijk de eerste zwarte zaterdag van het jaar. Veel Fransen vertrekken naar hun vakantiebestemming. De Franse verkeerspolitie voorziet mogelijk ruim 900 kilometer file.

ANP