De buurt rondom het Helena van Doeverenplantsoen in Den Haag wordt geteisterd door junks en drugsdealers. Bewoners voelen zich onveilig en durven hun kinderen er niet meer te laten spelen. De maat is nu echt vol en daarom komen ze in actie.

Peter van de Kasteelen woont in een zijstraat van het Haagse plantsoenen. Ook hij heeft last van de verslaafden en drugsrunners, vertelt de buurtbewoner aan Hart van Nederland. Er wordt volgens hem wel acht tot negen keer per uur gedeald en er is veel geweld. “Woensdag gingen twee junks met elkaar op de vuist.”

‘Rivaliserende bendes’

Ook zijn er waarschijnlijk rivaliserende bendes actief rond de plaats. “Ik hoorde van een buurtbewoner dat er zelfs iemand rondfietste met een kapmes. Dat gaat me echt te ver”, zegt de boze Hagenaar.

Van de Kasteelen startte daarom een online petitie die op dit moment al is ondertekend door meer dan 300 omwonenden. Ook is er een brandbrief opgesteld aan Jan van Zanen, de nieuwe burgemeester van Den Haag. Ze hopen hiermee dat de gemeente snel in actie komt tegen de drugsoverlast.

Gemeenteraad in actie

Marieke van Doorn zit voor D66 in de gemeenteraad en zet zich in voor de buurtbewoners. Het raadslid heeft de gemeente daarom vragen gesteld over hoe de drugsoverlast wordt aangepakt. “Bewoners kampen met onveiligheid. Bewoners zien straatslapers, straatprostitutie en geluidsoverlast. Dit moet afgelopen zijn.”

De gemeente heeft schriftelijk gereageerd op de onveilige situatie rondom de plek. “We zijn op de hoogte van de problemen rondom het Helena van Doeverenplantsoen.” De gemeente zegt er samen met de politie bovenop te zitten. “Daarnaast kennen wij ook de zorgen van omwonenden. Met een groep van die omwonenden zijn we ook in gesprek.”