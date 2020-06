De politie heeft zaterdagmorgen drie mannen aangehouden na de vondst van een drugslab in het Gelderse Herwijnen.

De Dienst Speciale Interventies deed vanmorgen rond 05.00 uur de inval op het terrein aan de Bloklandweg. Drie mannen, waarvan twee Mexicanen en een Nederlander, zijn aangehouden, meldt de politie.

In het pand werd een drugslab voor synthetische drugs aangetroffen. Vermoedelijk gaat het om de drug crystal meth. Het lab wordt nu verder ontmanteld door specialisten van de politie.

Derde drugslab in maand tijd

Dit is het derde crystal meth-lab in een maand tijd dat wordt opgerold in Oost-Nederland. Op 10 mei werd er in Achter Drempt een grote productielocatie gevonden. Op 25 mei werd in Willemsoord een drugslab in een woning gevonden, waar ook crystal meth geproduceerd werd.

Beeld: politie.nl