De politie in Tilburg heeft dinsdagavond een 26-jarige drugsdealer betrapt in zijn auto. Dat zijn 1-jarige kind op de achterbank zat, weerhield hem niet van zijn schimmige zaken.

Surveillerende agenten zagen bij een supermarkt in de wijk Oud-Noord een man bij iemand anders in de auto stappen. De dienders herkenden echter de bestuurder: een bekende van de politie die twee weken eerder nog was opgepakt voor drugshandel.

Derde inzittende

Er werd besloten om de wagen te volgen. Even verderop, in de Leonard van Vechelstraat, werd de auto aan de kant gezet. Naast de twee heren troffen de agenten tot hun verbazing nog een inzittende aan: op de achterbank bleek een dreumes te zitten.

Gezien de geschiedenis van de bestuurder vermoedden de politiemensen dat er verdovende middelen waren verkocht tijdens het ritje, iets wat de de bijrijder al snel toegaf. De 46-jarige Tilburger verklaarde dat hij inderdaad drugs had gekocht. Hij overhandigde vervolgens zijn aankoop: een paar zakjes met vermoedelijk cocaïne erin.

Melding gemaakt

Daarop werd de verdachte aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Daar werden enkele zakjes met vermoedelijk cocaïne bij hem gevonden. Ook bleek hij 300 euro aan contact geld bij zich te hebben. De man zit nog vast. Zijn auto is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De dreumes is na het drugsdeal naar het politiebureau gebracht. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Omdat de klant van de drugsdealer afstand heeft gedaan van zijn gekochte middelen is hij niet aangehouden.