Drugsdealer heeft geen tijd meer om handen te wassen tijdens inval

De politie deed onlangs een inval in een drugspand in de Rotterdamse wijk Zevenkamp. Wijkagenten ontdekten de illegale praktijken na een melding van drugsoverlast in de wijk. De drugsdealer die betrapt werd had zelfs geen tijd meer om zijn handen te wassen.

Agenten vielen het pand binnen en troffen daar verdovende middelen aan. Ook was er iemand die met deze spullen aan het werk was. En dat was duidelijk te zien aan het witte poeder op zijn handen. “Ra ra, is het een bakker, stukadoor of toch een drugsdealer?”, aldus de wijkagenten.

Handen wassen

De man werd aangehouden de drugs in beslag genomen. “Deze actie verliep soepel en snel. De verdachte had zelfs geen tijd meer om zijn handen te wassen.”