Droogte is een ramp voor vissen: 'Spartelende vissen die happen naar lucht'

Heerlijk natuurlijk, dat zonnige voorjaarsweer, maar door de aanhoudende droogte komen veel vissen in problemen. Een paar weken geleden stond het water nog hoog in de uiterwaarden van onze rivieren, maar een gebrek aan regenval in combinatie met de harde wind zorgt dat deze natuurlijke beddingen razendsnel droog zijn komen te staan.

Veel vissen worden hierdoor verrast en kunnen geen kant meer op. Dat is bijvoorbeeld het geval in Olst, waar het waterpeil van de IJssel in rap tempo gedaald is.

Dat zorgt voor vissterfte. “Eigenlijk zien we ieder jaar dat uiterwaarden droog komen te staan”, vertelt Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland. “Maar het is nu wel erg snel gegaan, waardoor vissen soms ingesloten komen te zitten, geen kant meer op kunnen. Het waterpeil in de IJssel is erg snel gedaald. Vertakkingen van rivierbeddingen drogen op.”

Happen naar lucht

Kouwenhoven sluit niet uit dat de komende weken op meer plekken soortgelijke situaties ontstaan. “Als mensen iets zien, bijvoorbeeld spartelende of naar lucht happende vissen in uiterwaarden, zou het mooi zijn als ze aan de bel trekken bij ons. Als het veel vissen zijn, kunnen we een reddingsactie op touw zetten.”