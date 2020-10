Dronken man rijdt sloot in en trapt vervolgens ambulancemedewerker

Een dronken man (30) heeft in de nacht van zondag op maandag een ambulancemedewerker mishandeld. Hij was even daarvoor met zijn auto in een sloot gereden in het Brabantse Moerstraten.

Een voorbijganger vond rond 1.30 uur een auto in de sloot bij de splitsing van de Moerkantsebaan en de Luienhoekweg. Er werd alarm geslagen en de toegesnelde hulpdiensten troffen vervolgens twee personen aan in wagen.

Toen ambulancepersoneel de bestuurder wilde helpen, verzette hij zich hevig. De man begon te trappen en te slaan en raakte daarbij een hulpverlener. De politie heeft hem daarna aangehouden. Na onderzoek en behandeling in het ziekenhuis is de man overgebracht naar een politiecel. De ambulancemedewerker heeft aangifte gedaan van mishandeling.

ANP