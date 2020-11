Dronken automobilist crasht bij veld Brabantse voetbalclub, 30 jongeren komen met de schrik vrij

Een dronken automobilist is zaterdagochtend het terrein van voetbalvereniging Irene ’58 in het Brabantse Den Hout opgereden. Doordat zijn auto tegen de omheining van een veld tot stilstand kwam, kwamen 30 jongeren die daar op dat moment aan het voetballen waren met de schrik vrij.

De man reed rond 11.00 uur via de toegangspoort het voetbalcomplex op. Hij had duidelijk geen controle over zijn voertuig. Toen omstanders de bestuurder wilden aanspreken, bleek hij dronken te zijn.

Doodsbedreiging

De politie is gewaarschuwd, zij hebben de man aangehouden. Dat ging niet vlekkeloos: de verdachte heeft de agenten ernstig beledigd en zelfs met de dood bedreigd. Ook daarvoor zal hij een proces-verbaal krijgen.