Driebergse seniorenwoningen mogelijk gesloopt: 'We willen helemaal niet verhuizen'

De bewoners van veertig seniorenwoningen in Driebergen-Rijsenburg hebben slapeloze nachten. De woningbouwvereniging heeft laten weten dat hun geliefde huizen wellicht gesloopt gaan worden, omdat er nieuwe appartementen moeten komen. Dat komt keihard aan in het Driebergse seniorenparadijs.

De gelijkvloerse sociale huurwoningen aan de Valentijn in Driebergen zijn bijzonder mooi gelegen. Middenin het Utrechtse dorp, met winkels op loopafstand, maar toch in een groene oase. Er staan oude bomen, groen is overal en er lopen eekhoorntjes en konijnen. Bovendien letten de bewoners, die gemiddeld 78 zijn, op elkaar. De sociale controle is groot. Bewoonster Janny Dedecker: “Dit is toch duizend keer mooier dan Center Parcs? Dit plekje is uniek in Nederland, hier wil je nooit meer weg. En dan zouden we zomaar ineens moeten verhuizen.”

Sloopplannen zijn nog pril

Volgens woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen is het nog maar een pril plan. Eerst moet de gemeenteraad er nog over beslissen, dat gebeurt volgende maand. Als er inderdaad gesloopt zou worden, zullen de verhuiskosten van de bewoners worden vergoed. Janny Dedecker: “Maar we willen helemaal niet verhuizen. Als je weer terug zou mogen naar de nieuwe appartementen, moet je zelfs twee keer verhuizen. Veel buurtgenoten kunnen dat helemaal niet aan.”

De oudere bewoners maken zich vooral zorgen om de grote vraag waar ze dán moeten wonen. Er is al een groot tekort aan geschikte woningen voor senioren. Dat merken de bewoners van de Valentijn steeds als er iemand verhuist. “Zodra er hier een huis te huur is loopt het storm. Er zijn altijd minimaal honderd aanmeldingen, moet je nagaan. Hier wil iedereen die boven de 70 is toch wonen?” aldus Janny.

Tijd voor actie

“We zijn hier echt wat te oud om heftig actie te gaan voeren. Zelf ben ik 75, maar er zijn ook buurtgenoten van dik in de 90. Dan ga je niet meer protesteren op straat. We hebben wel handtekeningen verzameld en we hebben allemaal een postertje achter het raam gehangen.” Zo vertelt Harry Dedecker. Op 8 oktober zal blijken of de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug onder de indruk is van het verzet. Dan wordt er gestemd, komt er duidelijkheid en weten de bewoners van de Valentijn eindelijk of hun slapeloze nachten terecht waren of niet.