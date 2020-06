Vrijdag worden er in Nederland opnieuw demonstraties tegen racisme en geweld gehouden. In Utrecht, Nijmegen en Enschede gaan mensen de straat op. De betogingen zijn bedoeld voor “mensen uit de directe omgeving”.

Afgelopen week werden er in verschillende steden in ons land demonstraties gehouden. Aanleiding voor de protesten is de dood van de donkere man George Floyd nadat hij gearresteerd werd door een blanke agent in de Amerikaanse stad Minneapolis.

Drukte voorkomen

In Amsterdam (maandag) en Rotterdam (woensdag) kwamen er zoveel betogers opdagen, dat het veel te druk werd en er door veel mensen niet voldoende afstand werd gehouden. Bij andere demonstraties tegen racisme in Den Haag, Groningen en Arnhem ging het wel goed.

Om te voorkomen dat het opnieuw te druk wordt, benadrukken organisaties achter de demonstraties dat ze alleen bedoeld zijn voor mensen uit de directe omgeving. Verder zullen er binnenkort nog meer betogingen in andere plaatsen worden gehouden.

‘Kernboodschap voorop staan’

De demonstratie in Utrecht is vrijdagavond op het terrein van de Jaarbeurs. Het protest vindt daar plaats omdat er veel mensen op anderhalve meter van elkaar kunnen samenkomen.Er worden 500 tot 600 deelnemers verwacht.”Wij vinden het het belangrijkst dat niemand gevaar loopt, zodat de kernboodschap voorop staat: stop het politiegeweld tegen zwarte mensen en stop institutioneel racisme”, aldus de organisatoren.

In Nijmegen mogen maximaal 750 demonstranten vrijdagmiddag op een wei in het Goffertpark staan. Als het niet goed gaat, kan de betoging zomaar ontbonden worden, laat burgemeester Hubert De organisatie van het protest roept alle deelnemers op om niet alleen mondkapjes, maar ook handschoenen te dragen.

Beslissing in Enschede

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede beslist pas vrijdagmiddag of de betoging in zijn stad definitief doorgaat. Dat hangt af van hoeveel deelnemers zich een uur voordat de demonstratie begint al hebben gemeld in het Van Heekpark.

In het park mogen maximaal 500 betogers komen, maar als het om 16.00 uur al erg druk lijkt, gaat de bijeenkomst alsnog niet door. De gemeente gaat volgens een woordvoerder strikt handhaven op de anderhalve meter afstand tussen mensen onderling.

