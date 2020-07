Door een combinatie van teveel voedsel en te weinig afschot door jagers is het aantal wilde zwijnen op de Veluwe in het voorjaar veel hoger dan gewenst. Volgens Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland zijn er ruim 3.000 zwijnen geteld, terwijl er wordt gestreefd naar zo’n 1.100 zwijnen in het voorjaar.

Belangrijkste oorzaken zijn volgens Erik Koffeman van FBE Gelderland de klimaatverandering en de gevolgen van het coronavirus. “Doordat restaurants gesloten waren, was er voor jagers te weinig afzet. Daardoor was er de zorg dat het niet goed vermarkt wordt,” vertelt Kofffeman. Volgens hem gaat het de jagers in dat geval niet om de bijverdiensten van de vleesverkoop, maar om de zorg voor de natuur. “We gaan niet voor niets dieren afschieten.”

Goede mastjaren

Door warmere temperaturen wordt het ook steeds beter toeven voor de zwijnen. “Door de verandering van het klimaat hebben we al 8 of 9 goede mastjaren achter elkaar,” aldus Koffeman. Mast is het voedsel voor de zwijnen dat op de grond te vinden is, zoals eikels en beukennootjes. Door een overvloed aan voedsel worden ook meer biggen geboren. “In goede mastjaren hebben zwijnen soms 8 of 9 kleintjes.”

Daardoor kan het snel gaan en is er elk jaar een gigantische groei van de zwijnenpopulatie op de Veluwe. Dat kan veel problemen opleveren voor de omgeving. Zo worden hekken door de dieren gesloopt, tuinen omgewoeld en steken de zwijnen soms in groepjes wegen over.

Zesduizend zwijnen afschieten

Het is niet precies duidelijk hoeveel zwijnen er op dit moment op de Veluwe zijn, maar FBE Gelderland schatte na de tellingen in mei en juni in dat het er zo’n 3.000 zijn. Dat cijfer is minder betrouwbaar dan afgelopen jaren, omdat door coronabeperkingen op minder plekken en in kleinere groepjes dan normaal geteld kon worden. “We verwachten in ieder geval niet dat het minder is,” aldus Koffeman.

Volgens Koffeman is het nu aan de jagers om de populatie weer te verkleinen. “We wilden dit voorjaar eigenlijk een inhaalslag maken, maar door corona ging dat niet door. Dit jaar hebben we daardoor dezelfde opgave als vorig jaar.” In 2019 werden ongeveer 6.000 zwijnen afgeschoten, dat moeten er dit jaar weer net zoveel worden.