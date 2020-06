Drachtenaar die agent neerstak wilde zelfmoord plegen

Een 53-jarige inwoner uit Drachten die op 1 maart 2020 in zijn woning een agent heeft neergestoken was van plan om zelfmoord te plegen. Dit zei zijn advocaat vrijdag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Leeuwarden.

De man lag met een mes op de keel op de bank toen de politie binnenkwam, vertelde de advocaat. De agenten waren afgekomen op een melding van huiselijk geweld. Een van hen gebruikte meteen zijn pepperspray. De verdachte viel de agent aan met een mes, die daardoor ernstig gewond raakte. Een andere agent schoot de man in zijn been toen ook hij werd aangevallen.

Een verzoek van de advocaat om de man al dan niet voorlopig op vrije voeten te stellen, werd afgewezen. De verdachte wil zo snel mogelijk aan het werk om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

De rechtbank hoopt de zaak eind augustus te behandelen. Volgens de officier van justitie is het de vraag of dat gehaald wordt, omdat het psychologisch onderzoek nog niet is afgerond.

ANP