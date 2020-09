Drachten verbiedt zakmessen en stanleymessen in centrum

In het centrum van Drachten mogen vanaf dinsdag ‘s avonds en ‘s nachts geen zakmessen meer worden gedragen. De maatregel volgt op eerdere incidenten met messen in de Friese stad. Het aangescherpte verbod duurt minimaal een jaar.

In Drachten zijn het afgelopen jaar meerdere steekincidenten geweest. In december werd de toen 15-jarige Roan Bilstra neergestoken door twee pubers. Zij wilden hem overvallen met een keukenmes. Roan overleed enkele dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Preventief fouilleren

In heel Nederland geldt al voor een aantal soorten messen een verbod. Voorbeelden daarvan zijn stiletto’s en valmessen. In het centrum van Drachten wordt het verbod nu uitgebreid met onder andere scheermessen, schroevendraaiers en Zwitserse zakmessen. Tussen 21:00 en 07:00 zijn die verboden in het stadscentrum.

Burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland, waar Drachten onder valt, heeft het centrum ook aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor wordt het mogelijk voor de politie om bij een een toename van het aantal winkeldiefstallen of vechtpartijen over te gaan op preventief fouilleren.

Drachten is niet de eerste stad in Nederland die het messenverbod aanscherpt. Onder andere in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen is dat ook al gebeurd.