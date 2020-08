Doventolk Irma Sluis niet bij eerstvolgende persconferentie over coronamaatregelen

De geliefde doventolk Irma Sluis zal donderdagavond niet tolken bij de persconferentie over de coronamaatregelen. Het is niet bekend wie de persconferentie wel zal doventolken.

Irma Sluis werd landelijk bekend nadat ze tijdens persconferenties over de coronamaatregelen van begin tot eind naast premier Mark Rutte zat. Vooral haar vertolking van het woord ‘hamsteren’ viel op.

Interesse in opleiding

Sinds Sluis vaker te zien is tijdens persconferenties, merkt de Hogeschool Utrecht dat er steeds meer interesse is voor de opleiding gebarentolk. “Via de telefoon, mail en social mediakanalen krijgen we verschillende vragen binnen van zowel scholieren als volwassenen”, vertelde docent Jamie Knecht in mei aan Hart van Nederland.

