Camping wil duidelijkheid over gesloten douchehokjes: 'Waarom mogen bouwmarkten wel open?'

Bij Camping De Bongerd snappen ze wel dat er maatregelen gelden vanwege het coronavirus. Maar toch blijven ze zitten met een brandende vraag: “Wie kan ons het verschil uitleggen tussen bouwmarkten, supermarkten en ons sanitair? Als niemand dat verschil kan uitleggen, kunnen we de douchehokjes net zo goed opengooien.”

Sinds alle maatregelen van kracht zijn, hebben ze bij de camping in het Noord-Hollandse Tuitjenhorn de sanitaire voorzieningen op slot gedaan. Ook het zwembad en indoor speelparadijs is dicht. En dat heeft grote gevolgen. “De meeste mensen komen naar onze camping met een eigen tent of caravan. Die hebben natuurlijk geen sanitair en hier is alles dicht. Dus blijven ze weg”, zegt teammanager Mariska Dekker tegen Hart van Nederland.

‘Gewoon weer open’

Het gaat de camping dus vooral om de uitleg over waarom ze hun voorzieningen potdicht moeten gooien. Want ze staan in de startblokken om weer open te gaan, inclusief looprichtingen in de douche- en washokken, pompjes desinfectiemiddel en het dicht laten van enkele douches. “Maar als niemand kan uitleggen waarom wij het sanitair op slot moeten doen en winkels wel gewoon open kunnen, dan gaan we gewoon open”, zegt Dekker.

“Dit is ook geen klaagzang”, benadrukt de teammanager. “De overheid doet haar werk heel goed. Het is meer een wake-upcall voor de overheid.” Uitbater van de camping Peter Vriend stuurde een brief naar onder andere de minister-president en de gemeente Schagen.

Reactie gemeente Schagen

In een reactie zegt de gemeente dat de sluiting van onder meer de sanitaire voorzieningen worden uitgelegd in de noodverordening van de Veiligheidsregio. “Men denkt dat die anderhalvemeterregel niet in acht kan worden genomen op de camping. Als al die campings weer open gaan, komen er ook weer meer reisbewegingen”, laat een woordvoerder weten.

Wel is de burgemeester persoonlijk geïnformeerd over de ‘wake-upcall’ van de camping en is er inmiddels een goed gesprek geweest met uitbater Vriend. Er wordt nog overlegd of er al dan niet gehandhaafd wordt, mocht de camping de wc’s en douches toch weer openen.

Beeld: Unsplash