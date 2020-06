Helft van de Nederlanders staat nog niet in Donorregister

Ruim de helft van de Nederlanders van 18 jaar of ouder had zich begin dit jaar nog niet geregistreerd in het Donorregister. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door de nieuwe Donorwet, die over twee weken in werking treedt, worden zij vanaf eind dit jaar automatisch in het register opgenomen. Met daarbij de vermelding dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie.

Het aantal mensen dat registreert of zij na hun overlijden hun organen willen doneren, nam in 2019 wel meer toe dan in de jaren daarvoor. Op 2 januari stonden 6,9 miljoen mensen ingeschreven in het register, 556 duizend mensen meer dan het jaar ervoor. Ook het aantal mensen dat expliciet geen toestemming geeft voor orgaandonatie, nam ook meer toe dan de jaren ervoor.

Overleg met je naasten

Anke Vervoord, directeur van belangenorganisatie Harteraad, was betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Donorwet, die 1 juli van kracht wordt. “Het blijft heel belangrijk dat mensen in ieder geval met hun naasten bespreken wat hun standpunt is als het gaat om orgaandonatie. Als je je niet registreert, dan ben je vanaf 1 juli weliswaar automatisch donor, maar je nabestaanden kunnen daar nog altijd bezwaar tegen maken. Dat wil je natuurlijk voorkomen, dus leg het goed vast. Er staan nu nog rond de 1300 mensen op een transplantatie wachtlijst en voor deze mensen zijn echt heel veel organen en ook weefsel, botten en hoornvlies nodig. Dus blijf erover praten.”

Wie na 1 september nog niet in het donorregister staat, wordt eerst tweemaal per brief verzocht om dat alsnog te doen. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) besloot eerder om Nederlanders langer de tijd te geven om hun keuze te maken. Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus kwam hij op zijn ministerie handen tekort om mensen voor te lichten over de nieuwe wet en hen ertoe te bewegen een keuze te maken.

