Venlo wil af van ammoniaktransport over spoor: 'Het zijn rijdende bommen'

De bewoners van Venlose wijk Onderste en Bovenste Molen zijn het spuugzat, de volgens hun ‘rijdende transportbommen’ over het spoor.

Dit terwijl een convenant uit 2009 volgens een opgerichte werkgroep, omwonenden van het rangeerterrein in de stad, juist beschrijft dat de afvoer van de ammoniakstroom minder zou moeten worden is het tegendeel echter gebeurd. Een rampscenario zou in het verschiet liggen.

‘Als het mis gaat zijn de gevolgen niet te overzien’

De wijkbewoners die zich het meeste laten gelden zijn Peter Frey, Joep Geelen en Hans Schoenmaker. Omdat het onderwerp nu ook de overlegagenda heeft gehaald van de Tweede kamer proberen ze ook daar voet aan de grond te krijgen. Niet voor niets, volgens Frey: ”Bij een serieus incident zijn alle ambulances in een straal van 60 km niet voldoende om alle gewonden te vervoeren. Het zijn vergrendelde bommen. Als er een scheur in zo’n wagon krijg zijn de gevolgen niet te overzien. Stel dat er ammoniak vrijkomt, dat drijft zo richting Venlo.”

De transporten gaan volgens Frey van Sittard, via Venlo, naar Duitsland. “We hebben hier een rangeerterrein waar transporten, passagiersvervoer en een overgang samen komen. Het is hier hartstikke druk. Het zijn allemaal complicerende factoren die het gevaarlijk maken. We beamen wel dat het vervoer over sporen de veiligste manier van tranporteren is, alleen niet met zo’n gevaarlijke stof als ammoniak door dit gebied.”

Vervoer overbodig maken

Ook de gemeenteraad in Venlo is niet helemaal gerust op de situatie. Zij dringt er middels een brief bij het ministerie op aan om ‘de vervoer van reststromen ammoniak door onze wijken compleet overbodig’ te maken. De raad concludeert in het schrijven ook dat de inspanningsverplichting uit een convenant in 2009, waarin staat dat de reststromen ammoniak in 2015 gestopt zou moeten zijn, in 2020 nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Het ministerie zegt in een reactie de zorgen van de omwonenden te begrijpen. Maar ontkent dat de transporten in de afgelopen jaren zijn toegenomen.