Donatiepot voor zieke Roos gestolen bij inbraak oliebollenkraam: 'Het is al zo moeilijk om geld bij elkaar te zamelen'

Bij een inbraak woensdag in een oliebollenkraam in Almere is naast een oliebollenmachine ook een blikje gestolen met daarin gedoneerd geld. Dat geld werd ingezameld voor de zieke Roos Kabel (53).

Zij had gehoopt dat het ingezamelde geld gebruikt kon worden om een dure operatie mee te betalen. De diefstal komt hard aan bij de vrouw, die vorig jaar de diagnose ME kreeg. “We zijn er helemaal teleurgesteld van,” reageert haar man Eric tegen Hart van Nederland.

Extra schrijnend

Dieven sloegen in de vroege ochtend van 4 november toe in de kraam aan de Jac. P. Thijsseweg in Almere. Toen eigenaresse Karin van den Houten ‘s ochtends aankwam bij haar zaak keek ze verschrikt op toen ze zag dat de deur was opengebroken. In eerste instantie viel vooral op dat de oliebollenmachine weg was. “Maar toen kwam mijn schoondochter erachter dat ook ‘Roos’ weg was, onze naam voor het blikje,” vertelt Karin. “Ik vind het zo laag.”

Schrijnend is dat het potje net vol begon te raken. “Ik was eigenlijk van plan om dinsdag haar man te bellen dat hij bijna vol zat en hij hem kon ophalen,” vertelt ze. Ze kent Eric Kabel omdat hij af en toe oliebollen koopt bij de kraam. “Hij vertelde het verhaal van zijn vrouw en vroeg of hij een donatiepotje neer mocht zetten, dat vond ik natuurlijk goed.” Maar na de diefstal blijft vooral een schuldgevoel over. “Je verwacht niet dat mensen zoiets doen op een afgesloten terrein.”

Camerabeelden online gedeeld

In de zoektocht naar de dader proberen Karin en haar familie camerabeelden te vinden met aanwijzingen. “De politie heeft het te druk met corona dus kunnen we pas over anderhalve week aangifte doen,” vertelt haar man Rinaldo. “Ik vind het raar, dus hebben we onze camerabeelden maar op Facebook gezet.”

Op de gedeelde beelden is te zien hoe verschillende inbrekers uitgebreid de tijd nemen om de oliebollenmachine mee te nemen. De hoop is dat met het delen van de beelden de daders worden achterhaald. Maar het geldt ook als een waarschuwing naar andere kraamhouders. “Ik ben bang dat ook andere oliebollenkramen het slachtoffer gaan worden. Maar het ergste is het voor het potje geld, dat is echt schandalig.”

Tekst gaat verder onder dit Facebookbericht:

Coronamaatregelen

In een reactie erkent de politie dat het doen van aangifte soms langer kan duren. “Met de coronamaatregelen plannen wij onze afspraken ruimer in om te voorkomen dat er teveel mensen in een ruimte moeten wachten. Als er sprake is van opsporingsindicatie, zoals in dit geval omdat er beelden zijn van de daders, wordt sneller aangifte opgenomen.”

Donderdag zijn agenten alsnog bij de oliebollenkraam geweest om foto’s te maken van de schade en de camerabeelden mee te nemen. Ook hebben de agenten de aangifte ter plaatse opgenomen, aldus de politie. “Het belangrijkste is dat wij snel de daders kunnen achterhalen van deze inbraak. Hopelijk zijn er mensen die deze inbrekers herkennen. Als dat zo is, horen wij dat graag.”

Onbegrepen ziekte

Bij Roos en Eric Kabel komt de diefstal hard aan. “Het kost zoveel moeite om mijn vrouw haar operatie te krijgen,” vertelt Eric. Sinds enkele jaren heeft Roos last van ernstige pijn in haar nek, en kan haar nek haar hoofd niet meer dragen. “Ze kan niet rechtop zitten of staan,” vertelt Eric. “Ze ligt hele dagen in bed weg te kwijnen.”

Vorig jaar kreeg Roos de diagnose ME, myalgische encefalomyelitis. De chronische aandoening waar de oorzaak zit in een ontsteking van het ruggenmerg of de hersenen gaat gepaard met heftige pijnen en chronische vermoeidheid. Het is niet duidelijk hoeveel mensen in Nederland er precies door getroffen zijn, omdat er nog niet veel bekend is over de aandoening.

“Het probleem hier in Nederland is dat het nog allemaal in de kinderschoenen staat,” legt Eric uit. “In Leiden zijn ze het langzaam aan het oppakken, maar door het coronavirus ligt dat nu allemaal stil.” Alle hoop van het stel is gevestigd op een neurochirurg in Barcelona die is gespecialiseerd in de aanpak van de ziekte. Met een operatie zou de pijn enorm kunnen worden verlicht, maar dat is niet gegarandeerd.

Donaties

Aan de operatie hangt een flink prijskaartje van 90.000 euro. Een torenhoog bedrag waar Eric buiten zijn werk als huisschilder elk moment mee bezig is om het bij elkaar te brengen. Bij mensen en allerlei winkels probeert hij het verhaal onder de aandacht te brengen in de hoop dat zij een donatiepotje willen neerzetten. “Op van alles en nog wat stap je af. Je voelt je net een bedelaar, en het is heel lastig om mensen te vinden die eraan mee willen werken.”

Het totaalbedrag is nog niet in zicht, dat staat nu op zo’n 20.000 euro. Voor mensen die ook willen doneren kan dat via de website van geef.nl.