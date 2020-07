Man steelt donatiekistje voor zeldzame kinderziekte uit café in Deventer

Een donatiekistje vol met geld is deze week gestolen van de bar in café Persee in Deventer. Het geld was bedoeld voor onderzoek naar de zeldzame ziekte waar het 6-jarige nichtje van de eigenaresse van het café aan lijdt.

Eigenaresse Tess Huberts noemt de actie asociaal. “Wat een held ben je dan”, begint ze haar Facebookbericht waarin de dader te zien is. “Ook wij zamelen geld in voor Stichting Beat Batten. Maar deze meneer had het geld uit de donatiebox blijkbaar harder nodig dan kinderen die vechten tegen kinderdementie.”

“Gisteren kwamen we erachter dat de donatiebox weg was”, vertelt Huberts tegen Hart van Nederland. “We hebben op de camerabeelden gekeken of hij gestolen was. We zagen een meneer die schijnbaar op zoek was naar iets. Dit was de makkelijkste prooi voor hem.”

Dodelijke stofwisselingsziekte

De donaties waren bedoeld voor stichting Beat Batten. Batten is een zeer zeldzame en dodelijke stofwisselingsziekte die het lichaam van een kind langzaam maar zeker kapot maakt. Het geld is medicijnonderzoek mogelijk. “Mijn nichtje lijdt aan de ziekte. Ze is zes en weet er zelf niets van, maar haar ouders begrijpen niet hoe je zoiets kan doen.”

Tess weet niet hoeveel geld de man heeft buitgemaakt, omdat gasten een vrijwillige bijdrage konden doen. Maar op de foto’s die de familie op de Facebookpagina van het café geplaatst heeft, is te zien dat het boxje al behoorlijk vol zat. “Morgen komt de politie langs, we gaan aangifte doen. We verwachten dat we niets terugkrijgen, maar we hopen dat mensen alsnog gaan doneren.” En een nieuw kistje, die komt er zeker. “Maar dan wel vastgetimmerd aan de bar!” grapt Tess.