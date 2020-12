Dode dolfijnen leden aan ontstekingen in longen, hersenen en darmen

De twee aangespoelde dolfijnen die in november in het Zeeuwse Zierikzee en Breskens werden gevonden, hadden allebei last van ontstekingen in de longen en de hersenen. Een van de zogenaamde ‘gewone’ dolfijnen leed daarbij ook aan darmontsteking.

Dat blijkt uit de eerste bevindingen van het onderzoek van de Universiteit Utrecht. Onderzoekster Lonneke IJsseldijk laat aan Hart van Nederland weten dat het nog onduidelijk is door welke bacterie de ontsteking bij de dolfijnen is veroorzaakt en of dat dezelfde bacterie is geweest. Dit wordt nog onderzocht.

Ontstekingen

Zaterdagochtend 21 november zagen voorbijgangers op de oevers van de Oosterschelde bij Zierikzee de eerste dode dolfijn liggen. Het dier zat onder de schrammen en was al overleden. IJsseldijk zegt dat het dier waarschijnlijk nog wel leefde toen het in de nacht strandde.

Na microscopisch onderzoek bleek dat het dier een hersen- en hersenvliesontsteking had. Daarnaast leed het aan longontsteking met longwormen en een ontsteking in de darmen.

Die zondag erna werd de tweede dolfijn gevonden, in de monding van de Westerschelde bij Breskens. Net als bij de eerste dolfijn, ging het hier ook om een jong mannetje. Deze dolfijn werd een stuk zuidelijker in Zeeland aangetroffen, in de monding van de Westerschelde.

Het dier bleek na onderzoek ook ernstige longontsteking te hebben gehad en enkele afwijkingen in het brein, aldus IJsseldijk. De dolfijn werd levend teruggevonden, maar overleed snel daarna.

Butskop en schildpad gestrand

IJsseldijk noemt het “opmerkelijk” dat de twee dieren binnen 24 uur na elkaar zijn gestrand. Ze vertelt dat de zuidelijke Noordzee niet per se hun bekende habitat is. “Ik denk dat één dier of allebei de dieren zo ziek waren, dat ze deze kant op zijn gekomen,” aldus IJsseldijk. “Op het moment dat een dier ziek is of niet kan meekomen in de groep, dwaalt ‘ie af.” Hoe de dieren precies in Zeeland zijn gestrand, is echter niet meer met zekerheid te zeggen.

Begin september spoelden op de oevers van de Oosterschelde twee zeldzame butskoppen aan. De walvisachtige leeft normaal gesproken diepzee. Later in september werd ook nog een 2,5 meter grote levende lederschildpad gespot in de rivierarm.

Beeld: Stichting Reddingsteam Zeedieren