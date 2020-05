Dolfijn Zafar dobbert rond in havens IJmuiden: 'Aai hem niet!'

Tuimelaar Zafar zwemt sinds de spectaculaire reddingsactie van stichting SOS Dolfijn niet meer in de haven van Amsterdam, maar vermaakt nu menig mens in de havens van IJmuiden. Maar laat hem vooral met rust, benadrukt de stichting.

Zijn tanden zijn namelijk niet voor de poes, aldus een woordvoerder van SOS Dolfijn. “We begrijpen mensen wel dat het een leuke verschijning is. Maar het is een wild dier met scherpe tanden. Als hier een leeuw liep zouden we hem ook niet aaien.”

Weggelokt

Zafar zwom een paar dagen geleden vanuit Frankrijk mee met een vrachtschip, pardoes de Amsterdamse haven in. Omdat het daar voor hem niet veilig is, zowel door al het vaarverkeer als door het veel te zoete water, werden er tevergeefs meerdere pogingen gedaan hem door de sluis richting Noordzee te loodsen.

Zondag lukte het dan eindelijk en werd Zafar bij zijn zo geliefde vrachtschip weggelokt richting het zoute zeewater van de Noordzee. Kennelijk vindt hij havens veel gezelliger dan de open zee, want hij is in de havens van IJmuiden blijven plakken.

‘Krachtige kaak en scherpe tanden’

Ook in Frankrijk was Zafar al dol op havens maar hij heeft daar niet alleen vrienden gemaakt, dus kijk uit, waarschuwt de stichting. “Hoewel het dier speelgedrag toont door met bootjes mee te zwemmen, is het wel een wild dier. In de periode dat dit dier in Frankrijk in havens zwom, heeft het dier er zwemmers in de problemen gebracht. Tuimelaar-dolfijnen hebben een krachtige kaak en scherpe tanden!”

De stichting houdt Zafar goed in de gaten. Hij bevindt zich nu in zout water met zat vis, dus er is geen noodsituatie meer. Bovendien kan hij op elk moment de open zee op als hij dat wil. Als hij niet lijkt af te vallen, is er niets aan het ‘vinnetje’.

Geniet maar van gepaste afstand

Voorlopig kunnen toeschouwers – op gepaste afstand, zowel van elkaar als van de dolfijn – blijven genieten van Zafar’s aanwezigheid bij de IJmuidense havens, denkt de woordvoerster van de stichting. “We hadden ook niet verwacht dat het dier hier snel weg zou gaan. Je hebt kans dat ‘ie in IJmuiden blijft hangen de komende tijd.”

Foto: SOS Dolfijn

