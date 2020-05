Dodental coronavirus stijgt met 32 naar 5903

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5903. In de afgelopen 24 uur heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 32 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen.

Het werkelijke aantal doden ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas na enkele dagen doorgegeven. Onder de nieuwe doden zijn acht mensen die op woensdag zijn overleden, tien mensen die dinsdag stierven en vijf doden van afgelopen maandag, maar ook twee mensen die meer dan een maand geleden zijn overleden.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn zestien nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus. Acht van hen liggen sinds afgelopen maandag in het ziekenhuis. Het totaal aantal ziekenhuisopnames is gestegen naar 11.713. Ook die gegevens komen soms wat later binnen.

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen steeg met 182 naar 45.950, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger.

Aantal opnames daalt

De corona-uitbraak was eind maart en begin april op zijn hevigst. Op 27 maart werden 611 mensen in ziekenhuizen opgenomen, het hoogste aantal tot nu toe. Op 31 maart stierven 175 mensen. Sindsdien daalt het aantal opnames en het aantal sterfgevallen.

Zuid-Holland heeft bijna 10.000 coronagevallen, het hoogste aantal van Nederland. Noord-Brabant heeft met 1508 de meeste sterfgevallen.

