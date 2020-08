Manegehouders schrikken zich rot: gemeente plant dodelijke bomen bij dressuurpaarden

Naast de manege van Amber Koppen en Bastiaan de Recht in Ter Apel zijn door de gemeente jonge esdoorns geplant. Een leuk gezicht, maar de bladeren kunnen dodelijk zijn voor paarden. Als het blad van de jonge esdoorns in de wei belandt lopen de dressuurpaarden van de manege grote risico’s.

Bij De Recht Dressage Center werken ze met toppaarden, die ze klaar maken voor de dressuursport. Ook leiden ze ruiters en trainers op. Des te groter de verbazing toen de eigenaars erachter kwam welke bomen pal naast hun terrein zijn geplaatst.

Dodelijke spierziekte

“We vinden het heel vreemd dat dit gebeurd is”, vertelt manegehouder Bastiaan. “Het is de giftige soort. Toen ik de gemeente belde ging ik er nog vanuit dat zij dat niet zouden weten. Maar de man die ik sprak was daar gewoon van op de hoogte. En dat terwijl wij hier al zo’n 13 jaar zitten met onze manege.” Volgens Bastiaan staan er vooral eiken en wilgen in de omgeving, en wilde de gemeente graag diversiteit.

Bastiaan zegt dat hij lang niet de enige paardenhouder in Nederland is met dit probleem. “De boompjes zijn nu nog klein en er zit nog niet zoveel blad aan. Maar één blad kan genoeg zijn om de paarden in gevaar te brengen. Als ze dat eten kunnen de paarden een spierziekte krijgen, atypische myopathie, waar ze dood aan kunnen gaan. En het zijn toppaarden, dus zelfs met alleen die ziekte is het al een groot probleem. De schade zou in de tonnen lopen”, aldus Bastiaan.

Reactie gemeente

Wethouder Bart Huizing van de gemeente Westerwolde laat in een schriftelijke reactie weten op korte termijn met de manege in overleg te gaan. “Als het nodig is halen we de bomen daar weg en vervangen we ze voor andere. Omdat de bomen nog maar net geplant zijn kunnen ze makkelijk verplaatst worden.”

Bastiaan wacht de zaak behoudend af. “De gemeente geeft aan dat ze er met spoed naar gaan kijken, maar ik moet het nog zien. Er worden wel vaker toezeggingen gedaan, en in september gaan de eerste bladeren vallen.”