Dodelijk ongeval Markelo eist tweede leven: ook jongen (15) uit Lochem overleden

Het eenzijdige ongeval in Markelo donderdagochtend heeft een tweede leven geëist. Een 19-jarige vrouw overleefde het ongeluk niet en donderdagavond is een 15-jarige jongen uit Lochem in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

In de auto, een Mini Cooper, zaten vijf personen. Door nog onbekende redenen is de auto op de Gelselaarseweg tegen een boom geklapt. De andere drie slachtoffers raakten lichtgewond.

De politie doet onderzoek naar de toedracht.