Dodelijk ongeluk met zwaan bij Station Amsterdam Centraal

Een tragisch ongeval met een zwaan woensdag op Station Amsterdam Centraal. De jonge zwaan vloog vermoedelijk tegen de bovenleiding en kwam daardoor op het spoor terecht. De bestuurder van een naderende trein kan niet op tijd stoppen, waardoor de zwaan onder de trein terecht komt

Fataal

Dierenambulance Amsterdam is snel ter plaatse en probeert de zwaan zo veilig mogelijk onder de trein vandaan te halen. Uiteindelijk wordt besloten om de trein heel langzaam weg te laten rijden. De zwaan komt vrij te liggen en de dierenambulance kan het dier meenemen.

De jonge vogel komt terecht bij Dierenkliniek De Wetering, waar helaas blijkt dat een van de vleugels onherstelbaar beschadigd is. Er wordt besloten om de zwaan in te laten slapen. Zijn uitje naar het station is het dier fataal geworden.