De politie heeft drie mensen aangehouden na de vondst van het lichaam van een vrouw in een woning in de Jan Th Tooroplaan in Ede. Agenten ontdekten de overleden vrouw in het huis nadat er een melding was binnengekomen.

Een woordvoerder van de politie vertelt aan Hart van Nederland dat de drie verdachten in de buurt van de Jan Th Tooroplaan zijn aangehouden kort nadat de politie bij de woning aankwam. De betrokkenheid van de drie bij het incident wordt onderzocht.

Bewoner

De politie is een onderzoek gestart. Het is nog onduidelijk of de overleden vrouw ook de bewoner was van de woning.

Beeld: SPS Media