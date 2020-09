Een van de walvissen die zondag nog zwemmend werden gezien in de Westerschelde is maandag dood aangespoeld bij Terneuzen. Het gaat volgens SOS Dolfijn om een volwassen butskop van zes meter. Haar jong zwemt nog rond, maar is ook ten dode opgeschreven.

“Als het kalf nog melk drinkt van de moeder is er geen kans op overleving”, legt uit Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn uit aan Hart van Nederland. “Het enige dat we kunnen doen, is het kalf in de gaten houden en eventueel uit zijn lijden verlossen.” Daarom wordt er opgeroepen uit te kijken naar het walvisjong.

Zeldzaam in Nederland

De butskoppen werden bijna drie weken geleden voor het eerst gezien in Zeeland. En dat is bijzonder: de laatste waarneming in Nederland van de walvissoort dateert alweer uit de jaren negentig. In de afgelopen vijftig jaar zijn de dieren slechts twee keer eerder levend gezien in ons land.

De aangespoelde butskop is maandag onderzocht door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. “Het dier is te groot om vervoerd te worden, we zullen daarom het onderzoek ter plekke uitvoeren”, zegt onderzoekster Lonneke IJsseldijk. “Dat moet uitwijzen hoe lang het dier al dood is, wat de doodsoorzaak is en waarom de butskop hier is aangespoeld.”

De walvismoeder werd met een grote wond aangetroffen. SOS Dolfijn gaat er daarom vanuit dat het zeedier is aangevaren.

Verstoord door de marine?

Butskoppen behoren tot een familie van walvisachtigen die spitssnuitdolfijnen worden genoemd. Toch zijn het geen echte dolfijnen. De dieren jagen op twee kilometer diep. Om hun prooi te vinden gaan ze op geluid af. Maar dit maakt de walvissen ook erg gevoelig voor verstoring door geluid.

Door aardbevingen onder water bijvoorbeeld. Daarnaast heeft recent onderzoek aangetoond dat sonarsystemen die gebruikt worden door de marine het natuurlijke gedrag van de dieren ook ernstig kunnen verstoren. SOS Dolfijn vermoedt dat dit de reden is van de verdwaalde en aangespoelde butskoppen en andere spitssnuitdolfijnen.

Zorgen om ‘massastranding’

“Het gaat om een massastranding”, aldus Van den Berg. Volgens haar zijn er levende dieren gezien voor de kust van Engeland. In Ierland spoelden er in augustus zeven levende butskoppen aan. “Butskoppen komen normaal voor in de Noordelijke Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee. In ondiepe wateren kunnen ze niet overleven.”

De vrijwilligers van SOS Dolfijn maken zich dan ook grote zorgen. “Hoe komen tientallen dieren in zo’n korte periode in de problemen in een gebied waar ze niet horen”, vraagt Van den Berg zich af.

Tekst: Redactie/ANP

Foto: SOS Dolfijn