In een woning aan de Thoomsenweg in Neede is het lichaam van een vrouw gevonden. Bij de woning is een man aangehouden, aldus de politie.

Agenten kwamen af op een melding dat er “iets” in de woning was gebeurd. Volgens een politiewoordvoerder is vastgesteld dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen.

Er is een onderzoek gestart.